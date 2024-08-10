На борту потерпевшего крушение в Бразилии самолета АTR 72 не было россиян

Авиакатастрофа унесла 62 жизни, никого не удалось спасти.

Данных о россиянах, которые могли быть на борту упавшего в Бразилии самолета АTR 72 не поступало. Об этом журналистам сообщили представители МИД РФ. Несколько часов назад пресса сообщала о крушении воздушного судна в городе Виньедо, в нем находились 62 человека — 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не выжил.

Самолет упал на жилой квартал, чудом не попав на крышу одного из домов. Очевидцы сняли момент крушения — судно сорвалось в штопор, летело на огромной скорости носом вниз и вращалось.

АTR 72 летел по маршруту из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу). Район падения самолета сильно пострадал, обломки лежат прямо рядом с домами. По предварительным данным, на земле в результате авиакатастрофы чудом никто не погиб и даже не получил ранений.

Президент Бразилии Лула да Силва узнал о случившемся в ходе прямого эфира, в котором принимал участие, и тут же объявил минуту молчания. Точная причина аварии не установлена, расшифровка бортовых самописцев еще впереди.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлен момент крушения АTR 72.