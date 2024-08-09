Пассажирский самолет вместимостью 68 человек потерпел крушение в Бразилии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

О числе жертв и причинах катастрофы пока не сообщается.

Пассажирский самолет вместимостью 68 человек потерпел крушение в Бразилии

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Самолет, на борту которого могли находиться несколько десятков человек, потерпел крушение в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, воздушное судно, рассчитанное на 68 пассажиров, упало в городе Виньедо. При этом пока неизвестно, сколько человек в действительности находилось на его борту.

Тем временем в сети стали появляться кадры потерпевшего крушение самолета. На них видно, что охваченные огнем обломки воздушного судна и валящий из фюзеляжа дым.

Также опубликовано видео, на котором запечатлено, как самолет вертикально падает вниз, описывая спираль.

Крушение самолета уже подтвердило бразильское управление аэропортов Infraero. Однако ни одна из местных авиакомпаний пока что не сообщила о пропаже своего судна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что омские путешественники Сергей Федоров и Алена Калагурова погибли в авиакатастрофе в Приморье.

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