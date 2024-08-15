Суд вынес приговор гражданке США и РФ Карелиной по делу о госизмене

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 46 0

Ее в том числе обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Свердловский областной суд вынес приговор гражданке США и России Ксении Карелиной по делу о государственной измене. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

«Признать Карелину Ксению виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласил приговор судья Андрей Минеев.

Суд также обязал Карелину выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Карелина была задержана сотрудниками ФСБ в феврале 2024 года в Екатеринбурге. 32-летняя жительница Лос-Анджелеса отсылала деньги на покупку предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее арестовали по уголовной статье о государственной измене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала сотрудницу воинской части, которую подозревают в передаче важных данных вражеской стороне. По версии следствия, через мессенджер она общалась с сотрудниками Главного управления разведки Украины (ГУР) и сообщала им сведения о военных базах и складах.

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