«Мозговой центр»: Патрушев назвал основные задачи созданной Морской коллегии РФ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Патрушев: Морская коллегия РФ займется разработкой стратегии развития ВМФ

«Мозговой центр»: Патрушев назвал основные задачи созданной Морской коллегии РФ

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

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Помощник президента дал интервью, в котором рассказал о деятельности нового органа государственной власти.

Морская коллегия России, учрежденная указом президента Владимира Путина, будет действовать как координационный орган. Ее главная задача — подготовка решений по вопросам морской деятельности и обеспечение их безусловного выполнения. Об этом в интервью «Известиям» рассказал помощник главы государства Николай Патрушев, назначенный председателем новой структуры.

По словам Патрушева, морской коллегии предстоит провести комплексный анализ действующего законодательства в сфере морской деятельности. Также необходимо актуализировать ряд документов с учетом национальных целей развития, утвержденных президентом, а также обеспечить адаптацию нормативно-правовой базы к новым реалиям, в том числе к нейтрализации внешних угроз.

В коллегии будет три совета: по стратегическому развитию ВМФ РФ, по развитию и обеспечению морской деятельности России, а также по защите национальных интересов в Арктике.

«Создаваемый, в частности, Совет по стратегическому развитию Военно-Морского Флота станет „мозговым“ центром, который сосредоточится на подготовке стратегии развития ВМФ. Возрастающие угрозы со стороны Запада заставляют нас повышать боеготовность и техническую оснащенность флота, уделять особое внимание проблематике кораблестроения, разработке и производству новых образцов военной морской техники, подготовке специалистов ВМФ», — отметил Николай Патрушев.

Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ 13 августа. Новый орган государственной власти призван повысить эффективность проведения национальной морской политики страны и саму по себе морскую деятельность.

Полную версию интервью Николая Патрушева читайте на сайте «Известий» 16 августа в 00:00

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что определены задачи Управления по вопросам национальной морской политики.

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