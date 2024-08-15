Статус — свободна. Нюша официально развелась с Игорем Сивовым

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

Нюша официально развелась с Игорем Сивовым

Статус — свободна. Нюша официально развелась с Игорем Сивовым

Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС

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С кем же останутся дети певицы и бизнесмена?

Сегодня, в свой день рождения, певица Нюша официально развелась с бизнесменом Игорем Сивовым. Об этом после финального судебного заседания сообщила представительница предпринимателя изданию StarHit.ru.

«Развелись, как и планировали», — отметила она.

В беседе с изданием Voice Нюша рассказала, что несмотря на развод, у нее с бывшим мужем сохранились хорошие отношения.

«Это действительно очень непростой период, и я, наверное, частично все еще из него выхожу и восстанавливаюсь. Ситуации, конечно, бывают очень разные… В нашей истории я очень рада, что мы с Игорем всегда старались максимально открыто обсуждать разные темы, которые не все пары поднимают между собой», — призналась Нюша.

По словам артистки, их двум детям — Серафиме-Симбе и Саффрону — о разводе она пока не рассказала. Певица отметила, что сын и дочь будут одинаково видеться как с отцом, так и с матерью.

Прежде Нюша в интервью Лауре Джугелии призналась, что дети после развода остались жить в Дубае с отцом. Сама она намерена развивать карьеру в России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Нюша променяла детей на карьеру.

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