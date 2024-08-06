«Подход вполне обоснован»: почему Нюша променяла детей на карьеру

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

Психолог Сибитев: у детей Нюши могут возникнуть сложности из-за ее занятости

«Подход вполне обоснован»: почему Нюша променяла детей на карьеру

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Не так давно певица заявила, что ее наследники останутся с папой после развода. Как артистка приняла такое решение и к чему оно приведет?

У детей знаменитой певицы Нюши могут возникнуть серьезные эмоциональные проблемы из-за долгого отсутствия матери, которая выбрала не семью, а карьеру. Таким мнением с изданием «Страсти» поделился психолог Константин Сибитев.

Накануне стало известно, что наследники популярной исполнительницы — пятилетняя дочка Симба и двухлетний малыш Саффрон — останутся жить с отцом Игорем Сивовым в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае после развода пары. Артистка же планирует приезжать лишь тогда, когда особенно сильно соскучится — в России она планирует возобновить карьеру и вернуться на сцену.

Безусловно, отметил специалист, благополучие детей зависит от финансовой стабильности матери.

«В данном случае Нюша решила сосредоточиться на карьере, что может обеспечить финансовую безопасность и лучшую жизнь для ее детей в долгосрочной перспективе. Такой подход вполне обоснован и логичен», — рассказал эксперт.

Только вот не обойдется без трудностей — маленькие сын и дочка могут начать испытывать чувство потери из-за отсутствия контакта с близким человеком, к которому так привязаны. Кроме того, возможно, появятся проблемы с самооценкой и разовьются тревожное расстройство и даже депрессия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Сивов и Нюша договорились о местожительстве детей после развода.

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