Артист Юрий Федосеев насмерть разбился в ДТП в Бурятии

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 401 0

Ему было всего 43 года.

Артист Юрий Федосеев насмерть разбился в ДТП в Бурятии

Фото: фото из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В автокатастрофе погиб заслуженный работник культуры Бурятии, руководитель казачьего ансамбля «Черемушки», композитор и поэт Юрий Федосеев. Ему было всего 43 года. О трагедии сообщили на официальном сайте министерства культуры по республике.

«Юрий Михайлович Федосеев сочинял музыку, обладал природным красивым голосом, писал стихи, собирал фольклорный материал», — говорится в некрологе.

В министерстве подчеркнули, что коллектив «Черемушки», которым руководил Федосеев, неоднократно становился победителем на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

Трагическое ДТП произошло в Джидинском районе Бурятии 12 августа. Автомобиль, за рулем которого был Федосеев, вылетел с трассы и врезался в дерево. Мужчина скончался на месте аварии от полученных травм.

Юрий Федосеев родился в 1980 году в семье потомственных казаков в селе Петропавловка. В 2007 году он стал хормейстером народного фольклорного ансамбля «Черемушки».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американская актриса Джина Роулендс умерла в возрасте 94 лет.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
90.01
-2.65 100.31
-0.25
Луна в гармонии с Меркурием: как лучше провести 15 августа

Последние новости

19:12
В Минобороны создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничных регионов
19:04
Собянин: чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Москве с 26 по 29 октября
18:49
Всех четырех пилотов упавшего под Иркутском Ту-22М3 нашли живыми
18:48
«Мозговой центр»: Патрушев назвал основные задачи созданной Морской коллегии РФ
18:39
Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области
18:35
Уже живут вместе? Отношения Бородиной и Сердюкова вышли на новый уровень

Сейчас читают

Дополнительные оплачиваемые выходные полагаются всем: Минтруд объяснил, что надо сделать
Чудо на кукурузном поле: как живут пассажиры Airbus A321 спустя 5 лет после аварийной посадки
«Буду приезжать еще и еще!» — SHAMAN выступил для жителей Мариуполя и Токмака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака