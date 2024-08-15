Умерла звезда фильма «Дневник памяти» Джина Роулендс

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 40 0

В последние часы жизни актрисы рядом с ней были муж и дочь.

Умерла звезда фильма «Дневник памяти» Джина Роулендс

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

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Обладательница «Оскара», американская актриса Джина Роулендс умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на ее сына Ника Кассаветиса.

Известно, что актриса страдала от болезни Альцгеймера в течение пяти лет. Удивительно, но она повторила судьбу своего персонажа из фильма «Дневник памяти». Артистка сыграла Элли Гамильтон, которая страдала деменцией. Примечательно, что эту картину снял сын Роулендс — режиссер Ник Кассаветис.

Актриса начала свою карьеру в 50-х годах, ее дебютом стал фильм с Мэрилин Монро — «Зуд седьмого года» (1955). За фильмы «Женщина не в себе» (1974) и «Глория» (1980) Роулендс была номинирована на премию «Оскар». За роль в ленте «Двойная жизнь Бетти Форд» (1987) актрису наградили премией «Золотой глобус».

Рядом со знаменитостью в последние часы ее жизни были муж Роберт Форрест и 58-летняя дочь Александра Кассаветис.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фотомодель и актриса Пегги Моффит умерла на 85-м году жизни.

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Умерла звезда фильма «Дневник памяти» Джина Роулендс

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