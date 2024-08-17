Шум в ушах и голове: о каких проблемах со здоровьем может говорить этот симптом

Игнорировать возникающие на пустом месте звуки не стоит.

Хроническая ишемия головного мозга, сахарный диабет и гипертоническая болезнь могут быть причинами появления шума и звона в ушах. Об этом сообщила заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина в беседе с агентством РИА Новости.

«Это хроническая ишемия головного мозга, то есть у людей, страдающих сахарным диабетом, гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов, встречаются такие симптомы уже в рамках нарушения мозгового кровотока, но не остро возникшего, а прогрессирующего на протяжении жизни», — объяснила Щипицина.

Если звон отдает только в одном ухе и есть снижение слуха, то следует обратиться к врачу-оториноларингологу для исключения воспалительного процесса в среднем ухе.

А вот двусторонний шум при хронической ишемии мозга уже может говорить о поражении мелких сосудов микроциркуляторного русла, располагающихся между мелкими артериями и венами.

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