Шум в ушах и голове: о каких проблемах со здоровьем может говорить этот симптом

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Невролог Щипицина: звон и шум в ушах могут говорить о хронической ишемии мозга

Шум в ушах и голове: о каких проблемах со здоровьем может говорить этот симптом

Фото: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Игнорировать возникающие на пустом месте звуки не стоит.

Хроническая ишемия головного мозга, сахарный диабет и гипертоническая болезнь могут быть причинами появления шума и звона в ушах. Об этом сообщила заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина в беседе с агентством РИА Новости.

«Это хроническая ишемия головного мозга, то есть у людей, страдающих сахарным диабетом, гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов, встречаются такие симптомы уже в рамках нарушения мозгового кровотока, но не остро возникшего, а прогрессирующего на протяжении жизни», — объяснила Щипицина.

Если звон отдает только в одном ухе и есть снижение слуха, то следует обратиться к врачу-оториноларингологу для исключения воспалительного процесса в среднем ухе.

А вот двусторонний шум при хронической ишемии мозга уже может говорить о поражении мелких сосудов микроциркуляторного русла, располагающихся между мелкими артериями и венами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какой звук опасен для человека.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
88.91
0.11 97.84
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:08
Идеальные завтраки: какого рациона стоит придерживаться после 40 лет?
7:53
СК предъявил двум жителям Приморья обвинение в убийстве семьи 30-летней давности
7:37
Физическая нагрузка поможет наладить микрофлору кишечника
7:21
Шум в ушах и голове: о каких проблемах со здоровьем может говорить этот симптом
7:05
Уничтоживший динозавров астероид прилетел из-за пределов Юпитера
6:49
Мать детей Павла Дурова обвинила его в изменах

Сейчас читают

Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
Озвучившего «Фиксиков» актера Арсения Куликова избили в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака