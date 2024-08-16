Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетней Миланы

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции Пятого канала «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю восьмилетней Миланы.

У девочки — детский церебральный паралич. Нужна операция стоимостью более одного миллиона рублей, иначе Милана не может ходить.

Благодаря вам, нашим зрителям, удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили два миллиона 550 тысяч 36 рублей. Спасибо вам большое.