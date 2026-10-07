Что-то знала о монархии? Врача королевы Камиллы убили во время детской ночевки

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Судмедэксперты провели вскрытие и подозрительно молчат.

Врача королевы Камиллы убили во время детской ночевки

Фото: © Getty Images/NurPhoto/Contributor

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Metro: врача королевы Камиллы убили во время детской ночевки

Мужу британского врача Ханны Кейн предъявили обвинение в ее убийстве после того, как женщина скончалась в своем доме, недалеко от королевского поместья Сандрингем. Об этом сообщает Metro.

По данным издания, Ханна оказывала медицинскую помощь королеве Камилле во время ее пребывания в поместье.

Скорая помощь приехала в дом рано утром. Медики обнаружили женщину с тяжелыми травмами и вызвали полицию. Однако после госпитализации Ханна умерла. Проведенное позднее вскрытие не позволило установить причину смерти.

Ее 45-летнего мужа Марка Кейна задержали. Ему предъявили обвинение в убийстве. Он находится под стражей и должен предстать перед магистратским судом Норвича.

По сообщениям СМИ, в доме в тот вечер проходил детский праздник с ночевкой.

Погибшая работала врачом общей практики, имела 15-летний стаж и также владела клиникой косметических процедур. Как сообщается, королевскую семью уведомили о ее смерти.

Коллеги назвали Ханну внимательным врачом и доброжелательным человеком. Медицинский центр Гримстона, где она работала, в понедельник временно закрылся, сославшись на тяжелые обстоятельства для сотрудников. Соседи также рассказали, что потрясены произошедшим.

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