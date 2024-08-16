Умер вокалист рок-группы Great White Джек Рассел

Музыкант боролся с серьезным заболеванием.

На 64-м году жизни умер основатель и вокалист рок-группы Great White Джек Расселл. Об этом сообщили участники музыкального коллектива в соцсетях.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем об уходе из жизни любимого нами Джека Патрика Расселла», — говорится в сообщении.

Причина смерти не раскрывается, но известно, что в 2024 году у Расселла была диагностирована деменция с тельцами Леви — хроническое заболевание, которое сопровождается галлюцинациями.

Исполнитель умер в окружении друзей и родственников.

Участники группы также принесли поклонникам музыканта соболезнования и отметили, что голос Рассела будет жить вечно.

Джек Рассел и гитарист Марк Кендалл основали группу Great White в конце 1970 года в Лос-Анджелесе. Песни коллектива стали особенно популярными лишь спустя десять лет, когда появились культовые альбомы Twice Shy и Once Bitten.

В 2011 году группа распалась, а Рассел создал новую — Jack Russell's Great White.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер один из основателей новозеландской рок-группы The Chills Мартин Филлипс.