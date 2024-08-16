В Донецке загорелся ТЦ «Галактика» после атаки ВСУ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 1 202 0

Известно о двух пострадавших.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Петровском районе Донецка боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по торговому центру «Галактика». Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На них видно, как из окон здания валят клубы густого черного дыма, торговый центр полностью охвачен огнем.

Согласно последним данным, в результате атаки украинских боевиков пострадали два мирных жителя. Сведений о погибших не поступало.

Российские регионы, в том числе и Донецкая область, регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные отразили групповой удар боевиков оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту.

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