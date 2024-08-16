Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

Все снаряды были уничтожены.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
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Российские военные отразили групповой удар боевиков оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине.
Киевский режим попытался атаковать Крымский мост минувшей ночью.
«Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сегодня ночью отражен групповой удар 12 оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены», — говорится в сообщении.
Утром в пятницу, 16 августа, движение автомобилей по Крымскому мосту были приостановлено.
Российская авиация сегодня также уничтожила пять безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Силы ПВО России сбили минувшей ночью пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит эвакуация жителей Курской области.
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