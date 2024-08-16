Все в огне: опубликованы кадры с места пожара в донецком ТЦ «Галактика»

Возгорание началось после обстрела со стороны ВСУ.

Кадры с места пожара в донецком ТЦ «Галактика» появились в распоряжении 5-tv.ru. На них видно, что все здание объято пламенем, а в небо поднимается дымовая завеса.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали торговый центр, находящийся в Петровском районе, на западе города. По всей видимости, речь идет о прямом попадании, но точный вид вооружения пока не установлен.

Согласно последним данным, в результате атаки украинских боевиков пострадали два мирных жителя. Сведений о погибших не поступало.

Российские регионы, в том числе и Донецкая область, регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский боец сжег украинскую БМП в Курской области.