«Под носом у врага»: российский боец сжег украинскую БМП в Курской области

Боец ВС РФ обычным бензином сжег БМП ВСУ в Курской области
Фото, видео: Telegram / Алексей Смирнов / gubernator_46; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В этом время боевики ВСУ прятались в кустах.
В Курской области российский боец сжег украинскую БМП-1, облив ее бензином из канистры. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (ВРИО) губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Русский солдат может и такое! Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага», — подписал Смирнов видеоролик, на котором горит боевая машина.
По его словам, эта ситуация произошла в одном из приграничных районов Курской области. БПМ заглохла, а боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попрятались по кустам. Российский боец уловил момент, подъехал к машине на ВАЗе, облил ее обычным бензином из канистры и поджег.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшую неделю ВС РФ уничтожили более трех тысяч боевиков ВСУ и освободили три села в ДНР.
- 16 авг
- В Курской области до сих пор ищут пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ
- 16 авг
- «Скорей собрать вещи и ехать»: как проходит эвакуация жителей Курской области
- 16 авг
- МЧС опубликовало кадры эвакуации из Глушковского района Курской области
- 16 авг
- Три многодетные семьи из Курской области разместят в Подмосковье
- 16 авг
- В Курской области более 40 объектов образования были повреждены ударами ВСУ
- 16 авг
- «Преступная хунта»: мог ли Киев напасть на Курскую область без помощи США?
- 15 авг
- «На связь он не выходил»: жительница Курской области ищет пропавшего мужа
- 15 авг
- «Рок судьбы»: дочь ставшего жертвой издевательств боевиков ВСУ пенсионера рассказала о его пропаже
- 15 авг
- В Минобороны создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничных регионов
- 15 авг
- ВС РФ уничтожили «Ланцетом» машину ВСУ Shield в Курской области
Читайте также
49%
-1.21 98.32
-1.99
Нашли ошибку?