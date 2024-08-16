Певчих* и Ярмыш* внесены в перечень террористов и экстремистов

Глава ФБК** Мария Певчих* и бывший пресс-секретарь Алексея Навального* Кира Ярмыш* внесены в список террористов и экстремистов в России. Соответствующая информация появилась в официальной базе Росфинмониторинга.

Отмечается, что возникли сведения об их причастности к экстремистской деятельности и террору. Ранее они были заочно арестованы в России.

«Перечень террористов и экстремистов весь список <…> Ярмыш Кира Александровна, 11.10.1989 г. р. , г. Ростов-на-Дону… 39. Певчих Мария Константиновна, 15.08.1987 г. р. , г. Москва», — написано в базе ведомства.

Ярмыш и Певчих были соратницами Алексея Навального, скончавшегося в колонии в Харпе ЯНАО 16 февраля 2024 года.

Также неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков*. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

* — признаны в РФ иноагентами, включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсера Андрея Разина могут признать иноагентом и спонсором ВСУ.