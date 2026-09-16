Россия удивляет: как молодежь на фестивале в Екатеринбурге открыла для себя нашу страну

Сегодня в Екатеринбурге завершается фестиваль молодежи. За несколько дней иностранные гости успели не только познакомиться друг с другом, но и открыть для себя Россию — ее кухню, культуру и технологии. Многие снимают все на видео и тут же делятся впечатлениями с миллионами подписчиков. Что удивило иностранцев больше всего — расскажет корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Фестиваль молодежи — словно фабрика контента. Ежедневно тысячи роликов и прямых эфиров.

— Всем привет! Я нашла новую подругу из России — это Нина.

— Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду общаться с коренными народами на фестивале.

Самый вирусный контент — гастрономический. Роберто из Бразилии пролетел полмира, чтобы попробовать уральскую шанешку. Честный отзыв ждут полмиллиона его фолловеров.

— Что вы думаете об уральской кухне?

— Это очень хорошо. Из этих трех я бы выбрал эту. Здесь икра лосося, огурцы и уральский соус.

Но настоящий фурор среди иностранцев в России производит загадочная «солдатская каша».

—Ммм, очень вкусно!

— Название блюда странное, но это на удивление вкусно.

Здесь не просто делятся впечатлениями и идеями, а создают будущее.

— Это устройство преобразует звук и музыку в тактильные вибрации, это нужно для глухих людей.

Азра из Индонезии привез на форум свое изобретение — браслет, который помогает «чувствовать» окружающий мир. Проект уже представлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а теперь и здесь, в Екатеринбурге.

— Ты чувствуешь, что я сейчас что-то говорю?

— Это очень странные ощущения, потому что кажется, что часы «разговаривают».

Огромный интерес иностранцев к российским разработкам. У экспериментального прототипа седана Aurus на водородном топливе — толпы.

«Столько лет мы зависели от немцев, американцев, французов. Но если Россия создает такие автомобили, я хотел бы, чтобы они продавались во всех странах БРИКС», — сказал участник Международного фестиваля молодежи из ЮАР Уолтер Банго.

Десять тысяч участников, сотни встреч. Лекции о науке, технологиях, IT, культуре. Нон-стопом звездные гости. Историей успеха делится популярный актер Милош Бикович.

«Надо делать это постоянно, привлекать иностранного зрителя к русскому контенту. Сейчас тренд на отмену, а нам надо бороться красотой», — сказал сербский и российский актер Милош Бикович.

Как пробивать искусственно выстроенные границы между народами, знает олимпийская призерка Евгения Медведева.

«Спорт — это всегда не только спорт. Спорт — это всегда и люди в нем. Мы друг друга не воспринимаем по флагам. Это было бы странно. Мы друг друга воспринимаем как спортсменов», — сказала двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева.

А это знаменитые «Бурановские бабушки» — устроили вечеринку для именинников прямо в столовой. Азы народной плясовой изучают и в коридорах форума. Нашлись даже смельчаки, решившие разгадать культурный код России.

— Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла.

— Когда успели выучить?

— О, только вчера!

Для них сегодня прощальные концерты, спектакли, которые объединяют театр и уроки истории.

«История — это не какой-то застывший материал, который мы читаем по книжкам, это то, что необходимо прожить, прочувствовать и понять», — сказала первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

И это еще не все. Сразу после фестиваля тысяча иностранцев отправятся в пятидневную экспедицию по России, Южной Осетии и Абхазии. Организаторы обещают полноценное погружение в настоящую жизнь этих территорий. Так что контента будет еще много.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.