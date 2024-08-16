Собянин рассказал о развитии программы «Московского долголетия»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 9 0

В них пенсионеры поддерживают здоровый образ жизни и занимаются любимым делом, а также организуют клубы по интересам.

Собянин рассказал о развитии программы «Московского долголетия»

Фото: © РИА Новости / Пелагия Тихонова

В столице открылись 14 новых центров «Московского долголетия». Теперь в городе насчитывается 134 современных пространств для горожан старшего возраста, рассказал мэр Сергей Собянин.

«В центрах москвичи старшего возраста поддерживают здоровый образ жизни и занимаются любимым делом, организуют клубы по интересам — от кулинарии до изучения иностранных языков», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в рамках программы «Московского долголетия» появляются новые сервисы. Например, этим летом специалисты начали консультировать горожан по вопросу оформления электронных госуслуг.

На сегодняшний день в рамках проекта открыто 40 направлений в сфере образования, спорта и творчества. Для участников программы действует более 13 тыс. различных групп. Записаться на занятия можно онлайн на портале mos.ru.

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