Идеальные завтраки: какого рациона стоит придерживаться после 40 лет?

Диетолог назвала несколько блюд, которые помогут получить нужное количество полезных веществ.

Рацион завтрака для людей старше 40 лет должен быть разнообразным и не повышать оптимальный уровень глюкозы в крови. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Она отметила, что в этом возрасте важно уделять внимание своему питанию и следить за состоянием организма.

«Завтрак должен быть такой, чтобы получать максимальное количество полезных веществ. Обязательно должны быть белки, чтобы дольше не чувствовать голод. Также важно не есть продукты, которые повышают уровень глюкозы в крови», — сказала Соломатина.

По словам специалиста, утром не стоит употреблять быстрые углеводы: хлопья, быстрорастворимые каши, хлеб с маслом, блинчики, сырники и другую тяжелую пищу.

Лучшим сбалансированным завтраком, по мнению Соломатиной, являются омлет с овощами, яичница с нежирным сыром, творог, сэндвич из цельнозернового хлеба с добавлением курицы, рыбы или индейки.

«Молодые люди тратят намного больше энергии, чем представители зрелого возраста. Они легче переносят резкие скачки уровня глюкозы в крови», — объяснила диетолог.

Кроме того, в зрелом возрасте обменные процессы значительно замедляются, а желание куда-то бежать снижается. Поэтому людям после 40 необходимо отдавать предпочтения продуктам, которые легче усваиваются.

Диетолог подчеркивает важность разнообразия в завтраках. Не стоит каждый день есть одно и то же. Попробуйте чередовать блюда, например, понедельник — каша с сыром, вторник — омлет с овощами, среда — творог с фруктами. Это позволит вам питаться сбалансировано.

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