Диетолог рассказала о необходимом минимуме овощей, которые нужно съедать в день

Чем грозит недостаток растительной пищи в рационе?

Для поддержания хорошего самочувствия человеку необходимо ежедневно включать в свой рацион небольшое количество овощей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказа врач-диетолог Ирина Писарева.

«Для взрослого человека достаточно съедать всего 200 грамм овощей ежедневно. Если есть их реже или не есть вовсе, снизится иммунитет. Также заживление порезов, царапин, прыщей и ссадин будет длиться дольше», — советует.

Содержащиеся в овощах витамины и минералы способствуют улучшению пищеварения и повышению иммунитета. По словам Ирины Писаревой, любые овощи оказывают благоприятное воздействие на здоровье, улучшая микрофлору кишечника.

«Любые овощи улучшают пищеварение, выравнивают баланс микробиоты, повышают уровень полезных бактерий в кишечнике (от которого зависят иммунитет и общее состояние человека), способствуют снижению уровня холестерина и нормализации глюкозы в крови...» — объяснила эксперт.

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