Слишком толерантно: Disney оплачивает блокаторы полового созревания для детей

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 13 0

Disney оплачивает блокаторы полового созревания для детей

Слишком толерантно: Disney оплачивает блокаторы полового созревания для детей

Фото: www.globallookpress.com / kati

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По мнению компании, дети должны смотреть на ЛГБТ*-персонажей в мультфильмах.

Американская транснациональная медиакорпорация Disney оплачивает стерилизующие препараты для детей своих сотрудников. Об этом сообщил журналист-расследователь Джеймс О’Киф в своей статье для OMG.

Обозреватель обнаружил внутренний документ компании, в котором содержатся отчеты о покупке так называемых «блокаторов полового созревания». Препараты позволяют ребенку, который «не определился со своей гендерной идентичностью», замедлить нормальное развитие половых признаков.

О’Киф также выяснил, что Disney устраивает ЛГБТ-парады* для несовершеннолетних детей своих сотрудников, на которых присутствуют «голые взрослые мужчины и полисексуальные развлечения».

Ранее в компании уже был скандал, когда генеральный директор Disney заявил, что мультфильмам не хватает ЛГБТ-персонажей, а дети должны смотреть подобные картины. В погоне за так называемой толерантной повесткой компания даже готова переснять картины, ставшие легендами, например «Красавицу и чудовище». В новую версию добавили персонажа с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России заблокировали крупнейший сайт с фанфиками.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

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