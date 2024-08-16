Слишком толерантно: Disney оплачивает блокаторы полового созревания для детей
Disney оплачивает блокаторы полового созревания для детей
Фото: www.globallookpress.com / kati
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По мнению компании, дети должны смотреть на ЛГБТ*-персонажей в мультфильмах.
Американская транснациональная медиакорпорация Disney оплачивает стерилизующие препараты для детей своих сотрудников. Об этом сообщил журналист-расследователь Джеймс О’Киф в своей статье для OMG.
Обозреватель обнаружил внутренний документ компании, в котором содержатся отчеты о покупке так называемых «блокаторов полового созревания». Препараты позволяют ребенку, который «не определился со своей гендерной идентичностью», замедлить нормальное развитие половых признаков.
О’Киф также выяснил, что Disney устраивает ЛГБТ-парады* для несовершеннолетних детей своих сотрудников, на которых присутствуют «голые взрослые мужчины и полисексуальные развлечения».
Ранее в компании уже был скандал, когда генеральный директор Disney заявил, что мультфильмам не хватает ЛГБТ-персонажей, а дети должны смотреть подобные картины. В погоне за так называемой толерантной повесткой компания даже готова переснять картины, ставшие легендами, например «Красавицу и чудовище». В новую версию добавили персонажа с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России заблокировали крупнейший сайт с фанфиками.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
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