«Перепродали много раз»: Пригожин признался, что его жилье тоже украли мошенники

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 8 0

Пригожин заявил, что квартиру его семьи украли мошенники

«Перепродали много раз»: Пригожин признался, что его жилье тоже украли мошенники

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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По словам продюсера, звонки от мошенников ему поступают ежечасно.

Продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин, комментируя громкую историю с Ларисой Долиной, заявил, что его семья тоже была жертвой мошенников. Об этом он сообщил в беседе с mk.ru.

«Моя первая семья потеряла таким образом квартиру. К сожалению, правоохранительные органы не смогли ничего сделать, нам ничем не помогли. А сам я об этом узнал поздно, когда эту квартиру уже много раз перепродали», — признался продюсер.

Пригожин заявил, что ему «ежечасно» поступают звонки от мошенников. Однажды с ним связалась якобы продюсер Инна Маликова и попросила занять 300 тысяч рублей. Предприниматель едва не повелся, но, к счастью, догадался перезвонить ей. Маликова заявила, что ее взломали.

История с обманом певицы Ларисой Долиной стала известна общественности 13 августа. Утром четверо неизвестных пытались проникнуть в московскую квартиру артистки, утверждая, что являются ее собственниками. Позже певица подтвердила, что стала жертвой мошенников и сама продала им квартиру, предположив, что обманувшие ее люди находятся на Украине. Позже эту информацию предварительно подтвердили правоохранители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курьер, которую подозревают в обмане Долиной, заявила, что ничего не знала о махинации с квартирой.

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