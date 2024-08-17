«Перепродали много раз»: Пригожин признался, что его жилье тоже украли мошенники

По словам продюсера, звонки от мошенников ему поступают ежечасно.

Продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин, комментируя громкую историю с Ларисой Долиной, заявил, что его семья тоже была жертвой мошенников. Об этом он сообщил в беседе с mk.ru.

«Моя первая семья потеряла таким образом квартиру. К сожалению, правоохранительные органы не смогли ничего сделать, нам ничем не помогли. А сам я об этом узнал поздно, когда эту квартиру уже много раз перепродали», — признался продюсер.

Пригожин заявил, что ему «ежечасно» поступают звонки от мошенников. Однажды с ним связалась якобы продюсер Инна Маликова и попросила занять 300 тысяч рублей. Предприниматель едва не повелся, но, к счастью, догадался перезвонить ей. Маликова заявила, что ее взломали.

История с обманом певицы Ларисой Долиной стала известна общественности 13 августа. Утром четверо неизвестных пытались проникнуть в московскую квартиру артистки, утверждая, что являются ее собственниками. Позже певица подтвердила, что стала жертвой мошенников и сама продала им квартиру, предположив, что обманувшие ее люди находятся на Украине. Позже эту информацию предварительно подтвердили правоохранители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курьер, которую подозревают в обмане Долиной, заявила, что ничего не знала о махинации с квартирой.