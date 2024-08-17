Перевернулся через голову и ударился об асфальт: сына Алены Рапунцель сбил самокат

Нарушителя пытаются найти по камерам видеонаблюдения.

Сын бывшей участницы скандально известного проекта «ДОМ-2» Алены Рапунцель, Богдан, пострадал из-за самокатчика. Об этом девушка рассказала в своем личном блоге.

Мужчина на самокате, передвигавшийся на большой скорости, сбил ее сына во время прогулки с бабушкой. По словам Алены, Богдан «перевернулся в воздухе и ударился головой об асфальт».

«На следующий день я, конечно, поехала в отдел, написала заявление, приехала с полицией на место происшествия, сделали осмотр места», — написала Рапунцель в личном блоге.

Было возбуждено уголовное дело, уточнила девушка. Кроме того, по словам Алены Рапунцель, нарушитель, сбив ребенка, даже не поинтересовался о его состоянии, посчитав, что с мальчиком все в порядке. Мужчину сейчас разыскивают по камерам видеонаблюдения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина на электровелосипеде сбил девочку на самокате в Москве. Виновника происшествия задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.