Богатство чуть не сгубило: Волочкова едва не погибла в собственном особняке

Из-за чего могла пострадать балерина?

Известная балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова едва не пострадала в собственном особняке. В ее персональном театре с потолка свалилась габаритная люстра. Об этом звезда балета сообщила в своем личном блоге в социальной сети.

«В моем Большом театре домашнем упала люстра, которая висела восемь с половиной лет. Упала от тяжести, хрусталя», — сказала Волочкова.

К счастью, в это время в зале никого не было, иначе инцидент мог обернуться серьезной трагедией, учитывая большие размеры и вес светильника. Волочкова времени зря не теряет и уже нашла замену люстре, тоже весьма габаритную.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что балерина Анастасия Волочкова продала свои 22 квартиры в Астраханской области, чтобы не остаться без денег. Ей пришлось пойти на такой шаг из-за долгов ее бывшего супруга и бизнесмена Игоря Вдовина. По словам Волочковой, несколько лет назад он взял у нее взаймы три с половиной миллиона долларов, но до сих пор ничего не вернул.