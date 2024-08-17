Директор Запорожской АЭС назвал терактом атаку ВСУ на станцию

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 50 0

Директор Запорожской АЭС Черничук назвал терактом атаку ВСУ на станцию

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Сегодня украинские националисты сбросили заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра.

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) станция продолжает работу в штатном режиме. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

«На данный момент нарушений условий безопасной эксплуатации ЗАЭС не зафиксировано, персонал работает в штатном режиме, радиационная обстановка на промплощадке в санитарно-защитной зоне находится в пределах нормы», — уточнил Черничук.

По его словам, вражеский беспилотный летательный аппарат сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков (между первой и второй проходной) с внешней стороны периметра. Этот путь чаще всего используется для перемещения грузов и персонала.

Черничук подчеркнул, что 07:00 утра (именно в это время была совершена атака) происходит пересменка персонала. Атаку Киева на ЗАЭС глава ЗАЭС назвал терактом против безопасности атомной станции и ее сотрудников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим готовится атаковать Запорожскую и Курскую АЭС при помощи натовских ракет. Координирует операцию Великобритания.

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Директор Запорожской АЭС назвал терактом атаку ВСУ на станцию

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