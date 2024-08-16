Планируемую атаку ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы
В контролируемые украинскими войсками Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов.
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Планируемую ВСУ атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в первую очередь британские. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.
По его данным, в контролируемые украинскими войсками Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов.
«По оперативным данным, которые подтверждают с разных сторон, бандеровцы в ближайшее время собираются провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные станции. Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям», — сказал он.
Ранее в этот день военкор Марат Хайруллин со ссылкой на собственные источники сообщил, что Киев планирует устроить ядерную провокацию на территории Курской области.
По данным информатора, украинские боевики намереваются взорвать грязную ядерную бомбу и нанести удары по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС во время очередной попытки прорыва со стороны Глухова на Рыльск.
Также источник сообщил, что спецбоеголовки для организации ядерной провокации уже завезены в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленные боевики ВСУ раскрыли планы Киева ударить по Курской и Запорожской АЭС.
- 16 авг
- Есть ресурсы? Военный обозреватель оценил возможность Киева создать «грязную» бомбу
- 16 авг
- Пленные боевики ВСУ раскрыли планы Киева ударить по Курской и Запорожской АЭС
- 16 авг
- «Потеряли берега»: политолог Никулин предрек Зеленскому международный суд
- 16 авг
- «Могут применить»: эксперт не исключил использование ВСУ грязной ядерной бомбы
- 16 авг
- Киев планирует взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области
- 16 авг
- МИД выразил протест в связи с приездом итальянских журналистов в Курскую область
- 16 авг
- ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области
- 16 авг
- СК возбудил дело из-за пропажи пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ
- 16 авг
- Инженеры ВС РФ минируют подступы к Курской области
- 16 авг
- При атаке ВСУ в Курской области погибли два сотрудника «Народного фронта»
Читайте также
49%
0.11 97.84
-0.48
Нашли ошибку?