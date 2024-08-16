Планируемую ВСУ атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в первую очередь британские. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По его данным, в контролируемые украинскими войсками Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов.

«По оперативным данным, которые подтверждают с разных сторон, бандеровцы в ближайшее время собираются провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные станции. Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям», — сказал он.

Ранее в этот день военкор Марат Хайруллин со ссылкой на собственные источники сообщил, что Киев планирует устроить ядерную провокацию на территории Курской области.

По данным информатора, украинские боевики намереваются взорвать грязную ядерную бомбу и нанести удары по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС во время очередной попытки прорыва со стороны Глухова на Рыльск.

Также источник сообщил, что спецбоеголовки для организации ядерной провокации уже завезены в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленные боевики ВСУ раскрыли планы Киева ударить по Курской и Запорожской АЭС.