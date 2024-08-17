«Все мы немного наивные»: Настя Крайнова высказалась о ситуации Ларисы Долиной

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 14 0

Настя Крайнова была на шоу, когда узнала о ситуации Ларисы Долиной с квартирой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Коллеги народной артистки России до сих пор в шоке от случившегося.

Певица Настя Крайнова узнала о жуткой ситуации с обманом певицы Ларисы Долиной прямо во время съемок одного из шоу на федеральном канале. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru за сценой фудмолла «Три вокзала. Депо», где состоялся мощный камбек музыкального фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

Крайнова призналась, когда всем коллегам показатели видео в соцсетях с обращением Долиной, где она призналась, что стала жертвой злоумышленников, никто не понял, что это значит.

«Если честно, мы обалдели, потому что в этот момент мы сидели в шоу, и нам показали эту сторис (с видеообращением Долиной — Прим. ред.) Это ужасно, это просто ужасно», — говорит она.

Артисты не могли понять, что произошло, а потом долго не могли поверить в случившееся. При этом она читает, что любой мог бы оказаться в подобной ситуации.

«Все мы немного наивные в этой жизни», — говорит она.

История с обманом певицы Ларисой Долиной стала известна общественности 13 августа. Утром четверо неизвестных пытались проникнуть в московскую квартиру артистки, утверждая, что являются ее собственниками.

Позже певица подтвердила, что стала жертвой мошенников и сама продала им квартиру, предположив, что обманувшие ее люди находятся на Украине. Позже эту информацию предварительно подтвердили правоохранители.

Как уточнили в российском МВД, Долиной позвонили по телефону и заявили, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. Чтобы спасти свое имущество, певица согласилась перевести на указанный мошенниками счет, а также продала свою квартиру в Хамовниках. Часть наличных денег она передавала через курьера, которым и оказалась теперь арестованная Цырульникова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Долина рассказала о состоянии после инцидента с мошенниками.

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