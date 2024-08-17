ФСБ возбудила дело против итальянских журналистов после репортажа в Судже

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов, которые 15 августа незаконно проникли на территорию Курской области для видеосъемки в городе Суджа. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что речь идет о журналистах Симони Трайни и Стефани Баттистини, в отношении которых возбуждено дело по статье 322 УК РФ — «Незаконное пересечение государственной границы».

Также ФСБ изучает распространенные в СМИ материалы, которые свидетельствуют о пребывании на российском пункте пропуска Суджа британского журналиста Ника Пейтона Уолша. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне российский МИД выразил решительный протест послу Италии в Москве Чечилии Пиччони в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании RAI в Курской области.

В МИД подчеркнули, что итальянские журналисты «незаконно проникли на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков» на российский регион.

При этом сотрудники RAI «грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики» и использовали свое пребывание на территории России для «обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», подчеркнули в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала материалы журналистов итальянского издания RAI из Курской области, заявив об искажении фактов в угоду политической позиции редакции.