Захарова раскритиковала репортажи журналистов Rai о Курской области

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Захарова: факты в репортажах Rai из Курской области поставлены с ног на голову

Захарова раскритиковала репортажи журналистов Rai о Курской области

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

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Тема:
Спецоперация Курская область

Помимо прочего, по словам дипломата, представители западной прессы проникли на территорию РФ незаконно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о репортажах журналистов итальянского издания Rai из Курской области. Дипломат раскритиковала материалы и заявила об искажении фактов, а также притягивании происходящих в регионе событий к подходящей редакции политической позиции.

«Все увидели и, соответственно, эксперты прочитали те якобы репортажи, которые они делали непосредственно о Курске, где была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову», — заявила Захарова.

Помимо прочего, напомнила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, западные корреспонденты проникли на территорию РФ незаконно. Как известно, накануне посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД как раз для разбирательств по этому вопросу.

Кроме нарушения законодательства РФ, прессу уличили в попрании правил журналистской этики, а также использовании своего пребывания в Курской области для пропагандистской поддержки преступлений киевского режима. Представители МИД подчеркивали, что действия репортеров подпадают под статьи Уголовного кодекса РФ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют приграничные районы Курской области с 6 августа. В регионе действует режим ЧС федерального характера, в ряде населенных пунктов проводится обязательная эвакуация. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как волонтеры помогают вывозить жителей Глушковского района.

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