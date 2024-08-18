Байка про 32 цели: как Запад пугает весь мир российским ядерным ударом

Очередная провокация выглядит не менее нелепо, чем предыдущие.

Чтобы западные обыватели не успели подумать, что творят их демократически выбранные представители, им тут же подсунули очередную страшилку. Оказывается, у русского флота есть 32 цели, по которым будет нанесен удар ядерным и не ядерным оружием в случае глобального конфликта, и вроде как на учениях уже были отработаны такие пуски.

Откуда информация у Financial Times? Из секретных источников, конечно, но карты эти точно прямиком из российского генштаба. Чудны дела.

Почему 32 цели? Если у нас более четырех тысяч только ядерных зарядов? Почему в списке Турция, Азербайджан, Иран, Китай, Северная Корея? Они нам точно ничего плохого не сделали за последние лет 50. И почему не указаны цели в Британии и США? Куда, как мне кажется, если и прилетит, то в первую очередь.

В Киеве, Брюсселе и Вашингтоне на самом деле замерли и ждут, чем же ответит Россия на все эти провокации. И знаете, какой самый главный ответ? Увеличение числа добровольцев, которые подписывают контракты и идут защищать страну. В полтора-два раза по сравнению с периодом до курской провокации — вот наш ответ.

И это тревожит западных экспертов: десять тысяч солдат Киев бросил в атаку.

Фронт и без того длинный и открывать новый северный участок для Киева было себе дороже, так как, априори, у ВСУ меньше материальных, военных и людских резервов. Ведь для того, чтобы бросить в атаку шесть бригад, тем более самых боевых, их откуда-то надо было где-то взять. Захваченные в Курской области пленные жалуются, что их подразделения снимали прямо с других участков фронта и за сутки перебрасывали на север.

И уже в интервью западным журналистам украинские военные открыто предупреждают: вы не туда смотрите. Судьба всей военной компании 2024 года решается не в Курской области, а к западу от Донецка.