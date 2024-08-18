Байка про 32 цели: как Запад пугает весь мир российским ядерным ударом
Распространяется фейк о 32 целях, по которым Россия нанесет ядерный удар
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
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Очередная провокация выглядит не менее нелепо, чем предыдущие.
Чтобы западные обыватели не успели подумать, что творят их демократически выбранные представители, им тут же подсунули очередную страшилку. Оказывается, у русского флота есть 32 цели, по которым будет нанесен удар ядерным и не ядерным оружием в случае глобального конфликта, и вроде как на учениях уже были отработаны такие пуски.
Откуда информация у Financial Times? Из секретных источников, конечно, но карты эти точно прямиком из российского генштаба. Чудны дела.
Почему 32 цели? Если у нас более четырех тысяч только ядерных зарядов? Почему в списке Турция, Азербайджан, Иран, Китай, Северная Корея? Они нам точно ничего плохого не сделали за последние лет 50. И почему не указаны цели в Британии и США? Куда, как мне кажется, если и прилетит, то в первую очередь.
В Киеве, Брюсселе и Вашингтоне на самом деле замерли и ждут, чем же ответит Россия на все эти провокации. И знаете, какой самый главный ответ? Увеличение числа добровольцев, которые подписывают контракты и идут защищать страну. В полтора-два раза по сравнению с периодом до курской провокации — вот наш ответ.
И это тревожит западных экспертов: десять тысяч солдат Киев бросил в атаку.
Фронт и без того длинный и открывать новый северный участок для Киева было себе дороже, так как, априори, у ВСУ меньше материальных, военных и людских резервов. Ведь для того, чтобы бросить в атаку шесть бригад, тем более самых боевых, их откуда-то надо было где-то взять. Захваченные в Курской области пленные жалуются, что их подразделения снимали прямо с других участков фронта и за сутки перебрасывали на север.
И уже в интервью западным журналистам украинские военные открыто предупреждают: вы не туда смотрите. Судьба всей военной компании 2024 года решается не в Курской области, а к западу от Донецка.
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