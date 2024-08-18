Извержение вулкана и землетрясение: жителям Камчатки пришлось несладко

Минувшей ночью на регион обрушились природные катаклизмы.

Несколько часов назад на Камчатке произошло землетрясение. По данным МЧС эпицентр был в Тихом океане, примерно в ста километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине шесть километров.

Магнитуда — 7,0 баллов. Угрозы цунами нет. В столице полуострова и ряде прибрежных населенных пунктов были ощутимые толчки: шатались люстры, мебель. Люди пережили несколько тревожных минут.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Сейчас специалисты обследуют здания на предмет возможных повреждений.

В это же время камчатский вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла в воздух на высоту около девяти километров, а шлейф дыма растянулся почти на 500 километров на юго-восток от самого проснувшегося вулкана.

Потенциально это может сказаться на авиасообщении в регионе — изменить маршруты, например. Но пока все спокойно, хоть и выгладит весьма грозно — в пепельных облаках над вулканом сверкают молнии.