Тюремный кризис: в Британии опасаются переполненности в камерах после нападения в Саутпорте

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Guardian: тюрьмы в Британии могут переполниться из-за протестов против мигрантов

Тюремный кризис: в Британии опасаются переполненности в камерах после нападения в Саутпорте

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В стране вводится операция, при которой нельзя доставлять заключенных из камер в суд.

Тюрьмы в Великобритании могут переполниться из-за беспорядков против мигрантов после нападения в Саутпорте. Об этом сообщает местное издание The Guardian.

Указывается, что десятки подозреваемых в совершении преступлений людей будут освобождены под залог, а не доставлены на судебные слушания.

Так, служба тюрем готовит операцию «Ранний рассвет» — план действий в чрезвычайных ситуациях, при котором невозможна доставка заключенных из полицейских камер в суд, если отсутствуют свободные места в тюрьме.

В начале августа в танцевальной студии Саутпорта 17-летний подросток убил трех девочек, ранил еще восемь детей и двух взрослых. Позднее выяснилось, что он — выходец из Руанды.

Это стало поводом для протестов ультраправых, которые требуют выдворить из страны всех нелегалов. Акции переросли в нападения и погромы в Лондоне, Ливерпуле, Бристоле и Ротереме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Британии Кир Стармер осудил ситуацию с протестами против мигрантов. Он пообещал: демонстранты пожалеют о своих действиях.

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