Братская вражда: принц Уильям против присутствия Гарри на его коронации
Принц Уильям не хочет, чтобы на его коронации присутствовал принц Гарри
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Наследники не разговаривают друг с другом уже несколько лет.
Первый наследник престола Великобритании — принц Уильям — не хочет, чтобы его брат принц Гарри присутствовал на его будущей коронации. Все дело в том, что родные братья не общаются уже два года, сообщает The Sun со ссылкой на друзей знаменитости.
Общие знакомые братьев напоминают, что некогда близкие люди не разговаривают друг с другом после похорон их бабушки королевы Елизаветы II. Так Уильям не видит смысла начинать общение с открестившимся от семьи братом на его будущей коронации, которую он хочет «ощущать по-другому».
«В этом году его (принца Уильяма — Прим.ред) внимание было сосредоточено на жене, детях и отце. Его брат не обсуждается», — сообщает источник.
Уточняется, что даже после объявления супруги Уильяма — Кейт Миддлтон — об онкологическом заболевании, Гарри послал сообщение Уэльским, но оно осталось без ответа. Также считается, что отношения братьев испортились из-за того, что Гарри заявил, будто Кэтрин была холодна по отношению к его супруге Меган Маркл.
В последний раз братьев видели вместе на коронации короля Карла III в мае прошлого года, но их посадили отдельно, и принц Гарри быстро удалился с мероприятия.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что от принца Гарри и Меган Маркл сбежал очередной помощник.
Читайте также
61%
0.11 97.84
-0.48
Нашли ошибку?