Братская вражда: принц Уильям против присутствия Гарри на его коронации

Наследники не разговаривают друг с другом уже несколько лет.

Первый наследник престола Великобритании — принц Уильям — не хочет, чтобы его брат принц Гарри присутствовал на его будущей коронации. Все дело в том, что родные братья не общаются уже два года, сообщает The Sun со ссылкой на друзей знаменитости.

Общие знакомые братьев напоминают, что некогда близкие люди не разговаривают друг с другом после похорон их бабушки королевы Елизаветы II. Так Уильям не видит смысла начинать общение с открестившимся от семьи братом на его будущей коронации, которую он хочет «ощущать по-другому».

«В этом году его (принца Уильяма — Прим.ред) внимание было сосредоточено на жене, детях и отце. Его брат не обсуждается», — сообщает источник.

Уточняется, что даже после объявления супруги Уильяма — Кейт Миддлтон — об онкологическом заболевании, Гарри послал сообщение Уэльским, но оно осталось без ответа. Также считается, что отношения братьев испортились из-за того, что Гарри заявил, будто Кэтрин была холодна по отношению к его супруге Меган Маркл.

В последний раз братьев видели вместе на коронации короля Карла III в мае прошлого года, но их посадили отдельно, и принц Гарри быстро удалился с мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что от принца Гарри и Меган Маркл сбежал очередной помощник.