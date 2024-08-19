«Ртутная бомба»: таяние льдов в Арктике приводит к выбросу токсичных отложений

Ученые предупредили о выбросах ртути в результате таяния вечной мерзлоты
Фото: www.globallookpress.com / Egmont Strigl
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Сохранявшийся в вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий металл угрожает природе и здоровью людей.
Таяние вечной мерзлоты в Арктике может привести к выбросу токсичной ртути в водную систему Земли, что негативно повлияет на пищевую цепочку. Об этом пишет ABC News со ссылкой на ученых из Университета Южной Калифорнии.
Сообщается, что исследователи изучили отложения в реке Юкон на Аляске и выяснили, что эрозия вечной мерзлоты приводит к добавлению в ее воду ртуть содержащих отложений. Ученые пришли к выводу, что ртуть, вероятно, сохранялась в вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий.
«Возможно, в Арктике находится гигантская ртутная бомба, которая вот-вот взорвется», — заявил профессор Джош Уэст.
Исследователи предупредили, что добавление токсичных металлов угрожает окружающей среде и здоровью по меньшей мере пяти миллионов человек, живущих в Арктике.
Подчеркивается, что риск заражения через питьевую воду минимален, так как ртуть попадает в организм человека в основном через пищу.
В связи с этим в опасности находится то население Арктики, которое зависит от охоты и рыболовства, так как ожидается, что со временем будет происходить накопление металла в рыбе и дичи.
«Десятилетия воздействия ртути, особенно при увеличении ее уровня по мере увеличения выбросов, могут нанести огромный ущерб окружающей среде и здоровью людей, живущих в этих районах», — говорится в публикации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что таяние льдов в зоне вечной мерзлоты в результате изменения климата может пробудить опасные вирусы, иммунитета к которым у населения Земли нет.
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