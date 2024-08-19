«Ртутная бомба»: таяние льдов в Арктике приводит к выбросу токсичных отложений

Сохранявшийся в вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий металл угрожает природе и здоровью людей.

Таяние вечной мерзлоты в Арктике может привести к выбросу токсичной ртути в водную систему Земли, что негативно повлияет на пищевую цепочку. Об этом пишет ABC News со ссылкой на ученых из Университета Южной Калифорнии.

Сообщается, что исследователи изучили отложения в реке Юкон на Аляске и выяснили, что эрозия вечной мерзлоты приводит к добавлению в ее воду ртуть содержащих отложений. Ученые пришли к выводу, что ртуть, вероятно, сохранялась в вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий.

«Возможно, в Арктике находится гигантская ртутная бомба, которая вот-вот взорвется», — заявил профессор Джош Уэст.

Исследователи предупредили, что добавление токсичных металлов угрожает окружающей среде и здоровью по меньшей мере пяти миллионов человек, живущих в Арктике.

Подчеркивается, что риск заражения через питьевую воду минимален, так как ртуть попадает в организм человека в основном через пищу.

В связи с этим в опасности находится то население Арктики, которое зависит от охоты и рыболовства, так как ожидается, что со временем будет происходить накопление металла в рыбе и дичи.

«Десятилетия воздействия ртути, особенно при увеличении ее уровня по мере увеличения выбросов, могут нанести огромный ущерб окружающей среде и здоровью людей, живущих в этих районах», — говорится в публикации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таяние льдов в зоне вечной мерзлоты в результате изменения климата может пробудить опасные вирусы, иммунитета к которым у населения Земли нет.