«Ртутная бомба»: таяние льдов в Арктике приводит к выбросу токсичных отложений

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Ученые предупредили о выбросах ртути в результате таяния вечной мерзлоты

«Ртутная бомба»: таяние льдов в Арктике приводит к выбросу токсичных отложений

Фото: www.globallookpress.com / Egmont Strigl

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сохранявшийся в вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий металл угрожает природе и здоровью людей.

Таяние вечной мерзлоты в Арктике может привести к выбросу токсичной ртути в водную систему Земли, что негативно повлияет на пищевую цепочку. Об этом пишет ABC News со ссылкой на ученых из Университета Южной Калифорнии.

Сообщается, что исследователи изучили отложения в реке Юкон на Аляске и выяснили, что эрозия вечной мерзлоты приводит к добавлению в ее воду ртуть содержащих отложений. Ученые пришли к выводу, что ртуть, вероятно, сохранялась в вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий.

«Возможно, в Арктике находится гигантская ртутная бомба, которая вот-вот взорвется», — заявил профессор Джош Уэст.

Исследователи предупредили, что добавление токсичных металлов угрожает окружающей среде и здоровью по меньшей мере пяти миллионов человек, живущих в Арктике.

Подчеркивается, что риск заражения через питьевую воду минимален, так как ртуть попадает в организм человека в основном через пищу.

В связи с этим в опасности находится то население Арктики, которое зависит от охоты и рыболовства, так как ожидается, что со временем будет происходить накопление металла в рыбе и дичи.

«Десятилетия воздействия ртути, особенно при увеличении ее уровня по мере увеличения выбросов, могут нанести огромный ущерб окружающей среде и здоровью людей, живущих в этих районах», — говорится в публикации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таяние льдов в зоне вечной мерзлоты в результате изменения климата может пробудить опасные вирусы, иммунитета к которым у населения Земли нет. 

+19° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.91
0.11 97.84
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:01
Криду выписали штраф после концерта с участием Киркорова, Тимати и Джигана
0:42
Летчик ВКС РФ предотвратил столкновение с истребителем коалиции США в Сирии
0:34
Застигли врасплох: бойцы отряда БАРС-16 уничтожили колонну техники и опорник ВСУ
0:16
«Ртутная бомба»: таяние льдов в Арктике приводит к выбросу токсичных отложений
0:01
Ни единой потери: медик эвакуировал раненых бойцов под ударами дронов ВСУ
23:54
В Курской области убит финский наемник ВСУ

Сейчас читают

Любимая ученица Юрия Соломина: версия гибели актрисы Екатерины Васильевой
Тревожные предсказания: ученые расшифровали древние вавилонские таблички
Просил об эвтаназии: семья Алена Делона назвала причину смерти актера
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака