Весило платье 15 килограммов: Рудковская раскрыла детали свадьбы Трусовой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Свадебное платье фигуристки Трусовой весило 15 килограммов

Весило платье 15 килограммов: Рудковская раскрыла детали свадьбы Трусовой

Фото: Telegram / Голубь Мира Яна Рудковская / doveoftheworld

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К празднику фигуристка готовилась основательно. Помогала ей в этом продюсер.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Александра Трусова для своей свадьбы подбирала себе самое роскошное платье. В результате оно весило аж 15 килограммов, призналась продюсер Яна Рудковская, которая помогала спортсменке создавать его и присутствовала на свадьбе.

По словам жены фигуриста Евгения Плющенко, на пошив платья ушло 44 метра привезенного из Парижа шелка, 15 метров вышитого кружева, а также 100 метров сетки. Потребовалось 340 часов ручных работ и 360 часов сборки. Длина фаты составила пять с половиной метров, на нее ушло 20 метров кружева.

«Вес платья — ни много ни мало составил 15 килограммов», — отметила Рудковская в своем Telegram-канале.

Передвигаться Трусовой в таком наряде было достаточно сложно. Поэтому на помощь ей пришли дети. Изначально, до места выездной церемонии подол фигуристки должны были нести младший сын Рудковской Арсений и дочки других тренеров. Но в последний момент одна из девочек не смогла присутствовать на торжестве, поэтому ее заменил старший сын Рудковской и Плющенко Александр.

К слову, до выездной регистрации Трусова с будущим мужем посетили ЗАГС. Там присутствовали лишь самые близкие и родные. А уже после решили устроить праздник на природе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие комплексы появились у актрисы Кристины Асмус после свадьбы ее экс-мужа.

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