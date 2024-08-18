«Выгляжу как тетя»: после свадьбы Харламова Асмус пожаловалась на комплексы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Актриса Асмус недовольна собой на фотографиях с мероприятий

«Выгляжу как тетя»: после свадьбы Харламова Асмус пожаловалась на комплексы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса попыталась найти поддержку у поклонников, но нарвалась на жесткую критику.

Актриса Кристина Асмус спустя несколько месяцев после свадьбы экс-мужа Гарика Харламова рассказала о комплексе, который преследует ее уже не первый год. Оказалось, знаменитость после развода с юмористом престала нравиться себе на фотографиях с публичных мероприятий.

В социальной сети Асмус показала несколько кадров, на которых позировала в объемном темном костюме, состоящем из удлиненной жилетки и брюк. И тут же пояснила, что все сильно портит неудачный ракурс, якобы прибавляя лишние килограммы и возраст.

«Почему всегда на фотографиях с мероприятий я выгляжу как тетя? В жизни я уверенно держу свои 47 килограммов, размер XS, и мне больше восьми лет не дашь. А как пришлют фото, так на все 46! Хоть вообще никуда не ходи», — пожаловалась звезда.

В ожидании понимания и утешения актриса нарвалась на противоположную реакцию. Интернет-пользователи указали звезде, что в ее внешности не так, что ее старит и что необходимо изменить.

«Стрижка делает старше и темный цвет. Да тут будто все 45»;

«Просто, как бы это сказать… Вы и есть уже тетя»;

«Лицо чуть не плачет, костюм мужицкий»;

«Короткие волосы старят. Одежда не женственная, поэтому непонятно 47 килограммов или 87. Так что есть над чем поработать», — написали пользователи сети актрисе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла роскошная свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук.

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