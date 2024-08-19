Замкнутый круг: природоохранный закон лишил дров жителей побережья Байкала

В настоящей правовой ловушке оказались тысячи жителей Бурятии, которые теперь хорошо знают цену выражению «палка о двух концах». С одной стороны их окружает природа уникального заповедника озера Байкал. С другой — законы, которые охраняют эту зону. Сложно заготавливать дрова, запрещено собирать валежник, нельзя даже построить новый мост, хотя старый практически разрушился. В результате людям приходится буквально выживать в собственных поселках. Максим Сироткин разобрался в подробностях

Они здесь не живут, а существуют. Так Виктория описывает условия, в которых сейчас оказался небольшой поселок Клюевка на берегу Байкала. Континентальный климат, резкие перепады температуры. Чтобы не замерзнуть, молодая семья с тремя детьми прогревает дом почти весь год. Вот только топить уже практически нечем.

«Вот это все, что у меня на зиму есть. Больше ничего нет. Это второй год, уже все высохло. До ноября хватит», — говорит жительница села Клюевка Виктория Савицкая.

Еще два года назад каждая семья могла заготовить дрова по квоте 20 кубометров, заплатив за это символическую плату. Сейчас же местные жители скованы законом, который действует на Байкальской природной территории. Сплошная рубка деревьев в центральной экологической зоне запрещена. Причем термин достаточно размытый — это может быть как целый лес, так и, например, две рядом стоящие березы.

«Нам разрешили собирать валежник. Валежник сухой, то есть у меня 60 квадратных метров, я им просто формально не смогу натопить — зимы у нас суровые и холодные. Этот валежник, ты нашел дерево, ты должен его сфотографировать, полететь в лесничество, им эту фотографию предоставить, и там разрешат», — рассказала Виктория.

И вариантов почти нет. Кто-то заказывает дрова из других сел. Те же необходимые 20 кубометров, например, стоят уже почти 100 тысяч рублей. Одни влезают в кредиты, другие разбирают на доски собственные заборы.

Еще одна проблема Клюевки — кладбища. Из-за существующих норм людям негде хоронить своих близких.

«Сейчас мы встали перед фактом, что захоронения происходят один на один. Были уже случаи, потому что народ никак не переубедишь: „Нет, у меня здесь родственники, у меня рядышком земля“. А то, что там уже похоронено, никто просто не ухаживает за этой могилкой, там захоронили. А нового места нет. Они запрещают. Вот земля, пожалуйста, могли бы и здесь и здесь что-то разработать, но нет», — рассказал житель Клюевки Геннадий Боркин.

Ситуация абсурдная. Земля под кладбищем принадлежит Лесфонду. Поставить ее на кадастровый учет нельзя, запрещает закон об охране озера Байкал. Расширять кладбище тоже некуда: с одной стороны — деревья, с другой — озеро.

«Плюс еще проблема, что был повышенный уровень воды, берег Байкала стало размывать, и практически вода подошла к кладбищу. Люди говорят: «Мы, наверное, принесем гробы к администрации», — рассказала глава администрации поселка Клюевка Елена Шимян.

К тому же законы зачастую прямо противоречат друг другу. Направление Москва — Владивосток — фактически единственная артерия, связывающая восток и запад России. По мосту через реку Большая Ивановка ежедневно проезжают до 7 тысяч автомобилей. Мост в ужасном состоянии и фактически в любой момент может рухнуть. По нынешним нормативам, необходимо строить новый мост, более широкий. Единственное решение — сделать его рядом. Однако для этого необходимо срубить деревья. А делать это как раз запрещено. Таких аварийных мостов на трассе Р-258 уже пять.

«Скорее всего, мост обрушится во время движения автомобиля, что однозначно приведет к человеческим жертвам. Пока не будут внесены изменения, мы будем просто бороться с какими-то последствиями. Грубо говоря, не можем сработать на опережение, у нас связаны руки», — сказал министр развития транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия Александр Гоге.

Сейчас готовятся поправки к законопроекту об охране Байкала. Авторы инициативы предлагают до 2030 года разрешить точечные рубки в центральной экологической зоне озера. Где, что и зачем рубить, прописано в проекте с указанием точных координат. Жители называют такое решение спасением, а вот скептики ищут подвох. Сейчас проект дорабатывают — нюансов много. С одной стороны — объект всемирного природного наследия и все что вокруг, с другой — жизнь и благополучие людей.