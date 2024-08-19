А так можно было? Как россияне могут получать по три пенсии

Далеко не все граждане знают о такой функции.

Россиянин, проработавший официально в трех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сможет получать пенсию от каждого государства за разный период работы. Об этом сообщила сенатор РФ Ольга Епифанова в беседе с изданием Газета.ру.

«Россия денонсировала соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения с 1 января 2023 года. В настоящее время применяется соглашение о пенсиях Евразийского экономического союза», — объяснила Епифанова.

Согласно ему, государство, входящее в объединение, должно выплачивать гражданину другой страны ЕАЭС пенсию на аналогичных условиях, что и своим людям.

Эксперт подчеркнула, что стаж, приобретенный в период работы в странах союза, будет суммироваться. Также каждое государство выплатит только ту часть, которая положена человеку в зависимости от полученных пенсионных прав.

Так, например, если человек проработал официально пять лет в Белоруссии, три года в России, и оставшееся время в Казахстане, то он будет получать пенсию от трех стран — от каждой за конкретный период работы.

По словам сенатора, нюансов при назначении тройной пенсии очень много. Получить консультацию по этому вопросу можно в Социальном фонде РФ или в аналогичном государственном органе страны, входящей в ЕАЭС.

Кроме того, россияне, которым назначили пенсию до 1 января 2021 года, получают выплаты по соглашению СНГ или договору от 24 января 2006 года о сотрудничестве в области социального обеспечения. Однако это касается только для отношений России и Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пенсионеры и инвалиды в России будут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации