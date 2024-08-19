«Что-то на эпичном»: Асмус и Янковского напечатали в школьном учебнике
Актеров Кристину Асмус и Ивана Янковского напечатали в учебнике по литературе
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Радостной новостью артистка поделилась в социальной сети.
Популярных актеров Кристину Асмус и Ивана Янковского напечатали в школьном учебнике по литературе. Радостной новостью артистка поделилась в своем личном облоге, обратившись к коллеге по цеху.
Фотография была сделана во время спектакля «Утиная охота» в Московском драматическом театре имени Марии Ермоловой. Постановка пользуется большой популярностью у зрителей, поэтому авторы учебника решили разместить кадр из пьесы Александра Вампилова.
Актриса же поспешила поделиться с подписчиками приятным известием, а также восторженно обратилась к Янковскому.
«Слышь, Иван Филиппович? Что-то на эпичном», — написала Кристина.
Артист в «Утиной охоте» играет Виктора Зилова, Асмус — жену главного героя, Галину.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после свадьбы Харламова Асмус пожаловалась на комплексы. Как оказалось, звезда перестала нравиться себе на фотографиях.
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