«Что-то на эпичном»: Асмус и Янковского напечатали в школьном учебнике

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 46 0

Актеров Кристину Асмус и Ивана Янковского напечатали в учебнике по литературе

«Что-то на эпичном»: Асмус и Янковского напечатали в школьном учебнике

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Радостной новостью артистка поделилась в социальной сети.

Популярных актеров Кристину Асмус и Ивана Янковского напечатали в школьном учебнике по литературе. Радостной новостью артистка поделилась в своем личном облоге, обратившись к коллеге по цеху.

Фото: Instagram* / alinaalina77713

Фотография была сделана во время спектакля «Утиная охота» в Московском драматическом театре имени Марии Ермоловой. Постановка пользуется большой популярностью у зрителей, поэтому авторы учебника решили разместить кадр из пьесы Александра Вампилова.

Актриса же поспешила поделиться с подписчиками приятным известием, а также восторженно обратилась к Янковскому.

«Слышь, Иван Филиппович? Что-то на эпичном», — написала Кристина.

Артист в «Утиной охоте» играет Виктора Зилова, Асмус — жену главного героя, Галину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после свадьбы Харламова Асмус пожаловалась на комплексы. Как оказалось, звезда перестала нравиться себе на фотографиях.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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