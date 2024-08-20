Лучший природный аналог: какие грибы содержат максимальное количество витаминов

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 22 0

Биотехнолог Куликов: максимально богаты витаминами белые грибы и вешенки

Лучший природный аналог: какие грибы содержат максимальное количество витаминов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Входящие в их состав полезные вещества могут стать природной альтернативой для покупных витаминных комплексов.

Белые грибы и вешенки содержат в себе больше всего витаминов, оказывая благотворное влияние на здоровье человека. Об этом сообщил в беседе с изданием Газета.ру биотехнолог Дмитрий Куликов.

В их состав входит клетчатка, которая улучшает пищеварение, снижает уровень глюкозы в крови и выводит из организма токсины.

Кроме того, в грибах необходимые для организма микроэлементы: калий, медь, селен. Они поддерживают работу сердца, выработку коллагена, а также участвуют в работе иммунной и мочевыделительной систем.

«Также грибы являются источником витамина D, необходимого для регуляции обмена кальция и фосфора в организме человека и влияющего на иммунитет», — объяснил он.

Наиболее необходимо это жителей Москвы и других регионов с малым количеством солнечных дней в году. В этом случае грибы являются отличной природной альтернативой для покупных витаминных комплексов.

Также белые грибы и вешенки содержат витамины группы В, а именно В2 (рибофлавин), который участвует в регуляции нервной и репродуктивной системы, и В3 (ниацин) — положительно влияющий на сердечно-сосудистую систему.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие грибы лучше всего собирать в августе.

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