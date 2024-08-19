Тело мужчины обнаружили в реке возле «Москвы-Сити»

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 28 0

Полиция выясняет обстоятельства его смерти.

Тело мужчины обнаружили в реке возле «Москвы-Сити»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тело мужчины обнаружили в реке возле столичного делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что труп был найден в Москве-реке утром в понедельник, 19 августа. При себе у мужчины была записка.

Правоохранители организовали проверку по факту случившегося, они выясняют обстоятельства смерти мужчины. Личность погибшего пока неизвестна, ее сейчас устанавливают.

Ранее 5-tv.ru писал, что изуродованное тело пенсионерки нашли на даче в Подмосковье. Случилось это в Ступино. На теле женщины правоохранители обнаружили множественные ранения, ее рука и нога были отрублены.

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