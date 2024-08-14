Отрубили руку и ногу: изуродованное тело пенсионерки нашли на даче в Подмосковье

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 20 0

В дачном доме в Ступино нашли тело пенсионерки с отрубленными рукой и ногой

Отрубили руку и ногу: изуродованное тело пенсионерки нашли на даче в Подмосковье

Фото: © РИА Новости / Александр Макаров

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Тело женщины обнаружили в частном доме.

В дачном доме в городском округе Ступино Московской области обнаружили изуродованное тело 73-летней женщины. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Найдена она была около 10:00, родственников у нее не было, проживала в СНТ „Шахтер“ на собственном участке», — объяснил собеседник.

По его словам, на теле пенсионерки правоохранители обнаружили множественные ранения, ее рука и нога были отрублены.

На месте происшествия провели обыски и допросы, сняли отпечатки пальцев, однако подозреваемого пока что не нашли. По факту обнаружения изуродованного трупа пожилой женщины проводится проверка, заключил источник.

Ранее 5-tv.ru сообщал о загадочной смерти московской художницы. По информации собеседника, тело 57-летней женщины обнаружили в запертой столичной квартире, на ее теле не обнаружили следов борьбы и насилия. Также не удалось обнаружить никакой предсмертной записки или сообщения, которое оставила бы покойная.

Тело художницы нашел ее супруг, расследованием обстоятельств странной гибели женщины сейчас занимаются правоохранительные органы.

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