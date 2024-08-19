Удар по здоровью: какие привычки «отбирают» витамины

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 40 0

Терапевт Чиркова: авитаминоз развивается при плохом питании, стрессе и болезнях

Удар по здоровью: какие привычки «отбирают» витамины

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

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Нехватка микроэлементов в организме может привести к серьезным заболеваниям.

Плохое питание, стресс и болезни могут вызвать у человека авитаминоз — патологическое состояние, возникающее при полном отсутствии в человеческом организме определенного витамина. Об этом сообщила врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru.

«Нехватка витаминов в организме человека может возникнуть по трем причинам: недостаточное поступление, повышенные потребности, неправильное усвоение или слишком быстрое выведение», — рассказала эксперт.

По ее словам, в этих случаях помогут витаминсодержащие препараты. Но перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом, поскольку их избыток тоже не приводит ни к чему хорошему.

Если по результатам анализа врач вывил у человека гиповитаминоз, то следует выяснить причину его возникновения. Обычно это плохое питание в течение длительного времени, неправильное хранение или приготовления продуктов.

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