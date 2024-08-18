«Начинаем лопать много углеводов»: почему сильно тянет на сладкое

Как бороться с этим желанием и не позволить себе лишнего?

Дефицит таких минералом, как цинк, хром, железо, кальций и магний может привести к тяге к сладкому. Об этом сообщил врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов изданию KP.RU.

«Нехватка тех же магния, хрома и цинка может негативно влиять на обмен глюкозы, что и вызовет тягу к сладкому. Еще один механизм — банальная попытка организма закрыть дефицит из пищи. Логика организма следующая: „Не хватает магния? Начинаем лопать много углеводов, чтобы набрать его оттуда!“», — подчеркнул эксперт.

По словам диетолога, эти вещества снижают аппетит, а при их поддержке похудение проходит намного эффективнее.

Например, пиколинат хрома эффективно стимулирует потерю веса. Он сдерживает аппетит и тягу к пище. Магний же контролирует глюкозу и способствует профилактике депрессии. Цинк помогает снижать индекс массы тела и улучшает углеводный обмен.

Кроме того, низкий уровень витамина D способствует человека больше есть сладкого. Его восполнение также помогает при сбросе веса.

Семирядов подчеркнул, что в условиях низкого гемоглобина и дефицита железа образуется гипоксия — недостаток кислорода. Тело пытается добыть энергию при помощи пищи, а именно — сладостей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие три страшные и неочевидные причины могут привести к желанию съесть сладкое.