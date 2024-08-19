В группе риска: какие люди чаще всего подвержены катаракте

Подобные проблемы с глазами возникают не только у пожилых.

Катаракта чаще всего развивается у людей с эндокринным заболеваниями, в частности, с сахарным диабетом. В группу риска попадают и те, кому больше 45 лет. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-офтальмолог Зарина Курачинова.

«После 45 лет уровень риска развития различных заболеваний глаз значительно возрастает», — пояснила специалист.

Заболевание, связанное с частичным или полным помутнением хрусталика глаза, возникает зачастую и у людей старшего поколения. В группу риска также попадают люди с диабетом, причем заработать катаракту могут и курильщики.

Те, кто принимает стероидные препараты, тоже входят в группу риска, добавила врач. Старшему поколению эксперт посоветовала проходить обследования у профильных специалистов каждый год. При диабете или других факторов — раз в шесть месяцев.

По мнению офтальмолога, выявленные на ранней стадии проблемы с глазами гораздо лучше поддаются лечению.

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