В группе риска: какие люди чаще всего подвержены катаракте

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 19 0

Офтальмолог Курачинова: катаракте чаще всего подвержены диабетики

В группе риска: какие люди чаще всего подвержены катаракте

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Подобные проблемы с глазами возникают не только у пожилых.

Катаракта чаще всего развивается у людей с эндокринным заболеваниями, в частности, с сахарным диабетом. В группу риска попадают и те, кому больше 45 лет. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-офтальмолог Зарина Курачинова.

«После 45 лет уровень риска развития различных заболеваний глаз значительно возрастает», — пояснила специалист.

Заболевание, связанное с частичным или полным помутнением хрусталика глаза, возникает зачастую и у людей старшего поколения. В группу риска также попадают люди с диабетом, причем заработать катаракту могут и курильщики.

Те, кто принимает стероидные препараты, тоже входят в группу риска, добавила врач. Старшему поколению эксперт посоветовала проходить обследования у профильных специалистов каждый год. При диабете или других факторов — раз в шесть месяцев.

По мнению офтальмолога, выявленные на ранней стадии проблемы с глазами гораздо лучше поддаются лечению.

Ранее 5-tv.ru писал, когда человеку необходимо срочно обратиться к офтальмологу.

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