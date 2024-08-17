Любят чистоту, прохладу и сухость: как правильно хранить кабачки в квартире

Погреб или кладовая для хранения урожая есть не у каждого огородника, однако, например, кабачки прекрасно чувствуют себя и в городской квартире. Для их длительного хранения нужно лишь соблюдать ряд правил, пишет «Доктор Питер».

Так, чтобы плоды хранились как можно дольше, при сборе с грядки их нужно срезать острым ножом, а не срывать. В противном случае они начнут гнить и портиться.

Для хранения на зиму лучше выбирать кабачки среднего размера с толстой темной кожурой — такие дольше остаются свежими.

Также нужно помнить, что главные условия хранения кабачков — чистота и сухость. Поэтому после сбора их нужно очистить от остатков земли и протереть сухой тканью.

Поскольку кабачки любят еще и прохладу, в квартире их лучше разместить возле балконной двери — там хорошо циркулирует воздух и температура его чуть ниже. Только не кладите плоды со стороны радиатора отопления. Там они быстро испортятся.

Отличный способ хранения кабачков — заморозка. Для этого свежие овощи нужно порезать соломкой или кружочками, расфасовать по пакетам и убрать в морозильную камеру. В специальном отсеке холодильника для овощей кабачок тоже может долго храниться.

Опытные садоводы также знают, что есть сорта кабачков, которые особенно хорошо подходят для хранения как в погребе, так и в квартире. К ним относятся «Грибовский», «Фестиваль», «Аэронавт», «Маркиза», «Тристан». У кабачков этих сортов плотная кожура, защищающая их от гниения.

Также нужно помнить, что какие бы прекрасные условия для хранения вы не создали, «вечно» хранить кабачки нельзя — со временем они теряют свои вкусовые качества, а их мякоть становится рыхлой и неаппетитной. Поэтому не заставляйте плоды лежать слишком долго, лучше приготовьте из них какое-нибудь вкусное и полезное блюдо.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно готовить кабачки.