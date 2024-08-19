Двойной тейлстрайк: самолет из Петербурга «пропахал» ВПП в Сочи

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Самолет из Петербурга задел хвостом при посадке ВПП в Сочи

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Станавов; 5-tv.ru

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На борту находились почти 200 пассажиров

Немало неприятных минут сегодня пережили почти 200 пассажиров рейса, который летел из Петербурга в Сочи. Во время приземления их самолет выбил двойной тейлстрайк — это когда борт задевает хвостом землю.

Последствия можно видеть на этих кадрах. Царапины на брюхе настолько сильные и крупные, что борт, скорее всего, больше никуда не полетит, и его спишут.

Подобный тейлстрайк может случиться как при посадке, так и при взлете. Он происходит из-за ошибки пилота, который слишком сильно задрал нос воздушного судна.

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