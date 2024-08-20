Знаменитые буквы на горе Машук загорелись на фоне красующейся в небе луны
Жители Пятигорска собрались, чтобы полюбоваться редким явлением в небе, а в итоге увидели и ЧП регионального масштаба.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Diego RadamÃƒÂ©S; 5-tv.ru
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Таких кадров жители Пятигорска, решившие посмотреть этим вечером на «Осетровую луну», явно не ожидали. На склоне горы Машук загорелись знаменитые буквы, которыми написано название города. Есть подозрение, что это был поджог. Буквы уже пообещали восстановить.
А главный герой вечера — «Осетровая луна» — все же появилась. И порадовала не только жителей Пятигорска. Полнолуние можно этой ночью видеть по всей стране. Явление редкое: в следующий раз Осетровая луна совпадет с Суперлунием лишь в 2037 году.
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