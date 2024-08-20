От науки до цифровых технологий: десять онлайн-маршрутов по выставке «Россия»

По мотивам выставки «Россия» создали проект из 10 онлайн-экскурсий
Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь
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Принять участие желающие могут из любой точки мира.
Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ завершилась 8 июля. Для тех, кто не успел посетить это мероприятие, создали уникальные онлайн-экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе «Дирекции выставки достижений «Россия».
Благодаря этому проекту все желающие могут ознакомиться с локациями выставки из любой точки мира.
«С помощью десяти тематических маршрутов можно полностью погрузиться в атмосферу выставки, посетить все павильоны и детально изучить представленные в них экспозиции», — уточняется в сообщении.
Путешествуя по сайту проекта, можно ознакомиться с десятью тематическими маршрутами:
- «Узнавая Россию. ДНК регионов»;
- «Комфортная жизнь в городе»;
- «Аграрное богатство»;
- «Наука и просвещение»;
- «Здоровая Россия»;
- «Цифровая Россия»;
- «Технологичная Россия»;
- «Природоград»;
- «Ярмарки России»;
- «Российская Арктика».
Выставка-форум «Россия» была открыта 4 ноября 2023 года. На ней были представлены достижения всех 89 регионов Российской Федерации. За время проведения выставки ее посетили 18,5 миллионов человек.
Президент Владимир Путин 1 июля 2024 года подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия», который призван сохранить наследие такого масштабного проекта, как выставка-форум «Россия» на всегда, а также продолжить традицию демонстрации достижений нашей великой страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на форум «Армия-2024» привезли трофейную технику ВСУ.
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